Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 454'ü semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 53 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 721'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 330 bin 447'ye yükseldi.
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 194 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi. Toplam test sayısı 57 milyon 4 bin 449'a yükselirken, ağır hasta sayısı 952 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,7 oldu.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 75 kişi hayatını kaybederken, 503'ü semptomatik olmak üzere 6 bin 76 yeni vaka tespit edilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan'daki tam kapanma öncesi gerçekleştirdiği açıklamada, koronavirüs hasta sayılarının günlük 5 bine indirilmesi hedefi koymuştu. Bugün açıklanan verilerle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan hedefe de ulaşılmış oldu.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika