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Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi

13.06.2021 19:59

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düşerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlediği 5 bin hedefi yakalandı. 13 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 454'ü semptomatik olmak üzere 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447'ye yükseldi. Vefat sayısı 53 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 4 bin 194 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 454'ü semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 53 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 721'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 330 bin 447'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 194 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi. Toplam test sayısı 57 milyon 4 bin 449'a yükselirken, ağır hasta sayısı 952 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,7 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi

DÜN VAKA SAYISI 6 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 75 kişi hayatını kaybederken, 503'ü semptomatik olmak üzere 6 bin 76 yeni vaka tespit edilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 5 BİN HEDEFİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan'daki tam kapanma öncesi gerçekleştirdiği açıklamada, koronavirüs hasta sayılarının günlük 5 bine indirilmesi hedefi koymuştu. Bugün açıklanan verilerle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan hedefe de ulaşılmış oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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