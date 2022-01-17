Üye Girişi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 162 kişi vefat etti, 64 bin 935 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 162 kişi vefat etti, 64 bin 935 yeni vaka tespit edildi

17.01.2022 19:40

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı: Bugün 64 bin 935 yeni vaka tespit edildi, 162 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 64 bin 935 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 162 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 72 bin 106 hasta taburcu olurken bugün 403 bin 836 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 162 kişi vefat etti, 64 bin 935 yeni vaka tespit edildi

"RANDEVUNUZA SADIK OLUN"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 162 kişi vefat etti, 64 bin 935 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,03 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,27 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,03 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 139 milyon 578 bin 409 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 155 BİN 792 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 271 bin 832 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 155 bin 792 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 23 milyon 573 bin 142 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 54 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 136 kişi hayatını kaybederken 54 bin 100 de yeni vaka tespit edilmişti.

YORUMLAR
500

Koronavirüs Tablosu, Türkiye, Vefat, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 162 kişi vefat etti, 64 bin 935 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32
Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular         
16:06
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48
Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu         
15:01
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar         
09:03
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46

Son Dakika Haberleri
19:40 Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 162 kişi vefat etti, 64 bin 935 yeni vaka tespit edildi
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretine damga vuran soru: Ters köşe yapmaya çalışıyorsun
19:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'ya: FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi şehit ailelerini üzüyor
19:15 Afganistan, 5.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: 12 ölü
19:08 15 yıl sonra babası ile aynı kaderi paylaştı! Otomobili takla atan genç, hayatını kaybetti
19:08 Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürüp kayıplara karıştı
18:41 Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, icradan satıldı!
18:12 Son Dakika: Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır
18:00 Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı
17:39 100 bin TL hibe destekli projede son başvuru 28 Şubat
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 19:55:32. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 162 kişi vefat etti, 64 bin 935 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement