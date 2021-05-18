Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 18 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 916'sı semptomatik olmak üzere 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 139 bin 458'e yükseldi. Vefat sayısı 203 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 10 in 125 oldu.