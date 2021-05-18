Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi
18.05.2021 19:37
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 18 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 916'sı semptomatik olmak üzere 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 139 bin 458'e yükseldi. Vefat sayısı 203 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 10 in 125 oldu.
Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 18 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 916'sı semptomatik olmak üzere 11 bin 937 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 139 bin 458'e yükseldi. Vefat sayısı 203 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 10 in 125 oldu.
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