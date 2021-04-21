Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 362 kişi vefat etti, 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 362 kişi vefat etti, 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi
21.04.2021 19:27
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayısı bir rekor daha kırarak düne göre arttı. 21 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2932'si semptomatik olmak üzere 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 446 bin 591'e yükseldi. Vefat sayısı 362 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 52 bin 213 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2932'si semptomatik olmak üzere toplam61 bin 967 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 362 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 975'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 446 bin 591'e yükseldi.
Son Dakika Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti, AK Parti'nin yeni vekil sayısı değişti Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan tam kapanma açıklaması: Tam kapanma önemli bir seçenek, çünkü hastaları kaybediyoruz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini devralan Derya Yanık: Milletimize karşı bir borcumuz var Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı İlk yarıda Trabzon yükleniyor, Muslera savunuyor! Canlı anlatım Dünyaca ünlü ajanstan yeni Kabine değişikliği iddiası: Bayramdan sonra 4-5 bakan daha değişebilir Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği uygulaması haziran sonuna kadar devam edecek Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım