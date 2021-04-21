Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 362 kişi vefat etti, 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2932'si semptomatik olmak üzere toplam61 bin 967 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 362 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 975'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 446 bin 591'e yükseldi.