Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 2576 yeni hasta tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2576 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 85 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 972'ye, toplam vaka sayısı ise 396 bin 831'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2047 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2047hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 340 bin 286'ya yükseldi. Toplam test sayısı 15 milyon 273 bin 222, ağır hasta sayısı ise 2867'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.2 oldu.

"AĞIZ VE BURNUMUZU KAPAYACAK ŞEKİLDE MASKE TAKMALIYIZ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın" ifadelerini kullandı.