Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Türkiye'ye de sıçradı. Geçtiğimiz gün Türkiye'de bir erkek hastada tespit edildiği duyurulan Kovid-19'un ikinci bir hastada da görüldüğünü yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bizzat duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de ikinci Kovid-19 vakası görüldüğünü "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var" sözleriyle duyurdu.

"SORUNUN ÜSTESİNDEN BİRLİKTE GELECEĞİZ"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi