Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı - Son Dakika

Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı

22 dakika önce

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Bu vaka, Türkiye'deki ikinci vaka olarak kayıtlara geçti.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Türkiye'ye de sıçradı. Geçtiğimiz gün Türkiye'de bir erkek hastada tespit edildiği duyurulan Kovid-19'un ikinci bir hastada da görüldüğünü yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bizzat duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de ikinci Kovid-19 vakası görüldüğünü "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var" sözleriyle duyurdu.

"SORUNUN ÜSTESİNDEN BİRLİKTE GELECEĞİZ"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı
Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu

Son Dakika Haberleri
08:52 Avustralya'da yeni tip koronavirüs önlemleri artırıldı
08:50 Taksim Meydanı'nda maskeli 'koronavirüs' önlemleri
08:50 Yurtta hava durumu
08:50 UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar
08:50 AYDIN-Muhtar sözünü tutu mahalleli zeybek ve harmandalı öğreniyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 08:55:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Türkiye'de ikinci yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]