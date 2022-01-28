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Son dakika: Türkmen Bakan Maruf, Irak'ta Türkmenlerin temsiliyetindeki haksızlığın giderilmesini istiyor - Son Dakika

Son dakika: Türkmen Bakan Maruf, Irak'ta Türkmenlerin temsiliyetindeki haksızlığın giderilmesini istiyor

28.01.2022 17:25

Gelen son dakika haberlerine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkmenlerin Irak'taki başbakanlık, meclis başkanlığı ve cumhurbaşkanlığında temsil edilmesi gerektiğini belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkmenlerin Irak'taki başbakanlık, meclis başkanlığı ve cumhurbaşkanlığında temsil edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkmen Bakan Maruf, AA muhabirine, Türkmenlerin Irak'ta hükümet kurulum sürecine ilişkin beklentilerine dair açıklamalarda bulundu.

Maruf, Irak'ta 10 Ekim 2021'de gerçekleştirilen erken genel seçimlerin üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen hala yeni hükümetin kurulamadığını belirterek, bunun da seçimleri kazanan siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlığa işaret ettiğini kaydetti.

"Geçmiş dönemde iktidarlar, Türkmenlere temsiliyet konusunda haksızlık yaptı"

Türkmenlerin Irak Anayasası'na göre ülkedeki üçüncü ana unsur olduğunu vurgulayan Maruf, "Biz her zaman bunu diyoruz. Anayasa hakları Türkmenler için mühimdir. Biz Anayasa haklarımızı talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Maruf, Irak'ta geçmiş dönemde iktidarların Türkmenlere temsiliyet konusunda haksızlık yaptığını söyleyerek, bunun giderilmesi için Türkmenlerin Irak hükümetinde aktif bir şekilde yer almasının şart olduğunu dile getirdi.

"Türkmenler her zaman barıştan, diyalogdan yana oldu"

Türkmen Bakan, "Türkmenler her zaman barıştan, diyalogdan yana oldu. Bütün haklarını ve hukuklarını kanun, Anayasa, barış ve diyalog yoluyla talep etmiştir. Bundan sonra da o şekilde talep edecektir." diye konuştu.

Irak'ta cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve parlamento başkanlığı olarak üç ana organ bulunduğuna işaret eden Maruf, "Parlamento Başkanlığında yapılan seçimde, ne yazık ki Türkmenlere o hakkı tanımadılar. Bu bir haksızlıktır. Bu başkanlığın içerisinde mutlaka Türkmenlerin de yeri olması gerekirdi." dedi.

Maruf, Irak cumhurbaşkanlığı ve yeni hükümet kurulum sürecinde, Türkmenlere başbakan yardımcılığı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı görevlerinin yanı sıra bakanlıkların da verilmesi gerektiğini söyledi.

Türkmenlere özel bütçe tahsisi talebi

Türkmenler olarak Irak'ta dengeli, düzenli ve istikrarlı bir hükümet kurulmasını talep ettiklerini vurgulayan Maruf, "Türkmenlerin millet olarak kabul edilmesi gerekir. Irak'a gelen yeni hükümetin, Türkmenleri toplum olarak görmesi gerekir. Sadece siyasi parti değil." şeklinde konuştu.

Maruf, "Türkmenler başta olmak üzere, Irak'ta yaşayan bütün etnik ve dini grupların hakları da önemlidir. Onu da Irak Anayasası'na göre göz önünde bulundurmak gerekir." dedi.

Türkmen Bakan ayrıca "Türkmeneli bölgesinin imarı için, kültürel, eğitim ve destek amaçlı, Irak'ın 2022 genel bütçesinde, Türkmenlere de özel bütçe hazırlanması, verilmesi, tahsis edilmesi önemlidir." ifadesini kullandı.

Son dakika: Türkmen Bakan Maruf, Irak'ta Türkmenlerin temsiliyetindeki haksızlığın giderilmesini istiyor
Son dakika: Türkmen Bakan Maruf, Irak'ta Türkmenlerin temsiliyetindeki haksızlığın giderilmesini istiyor
Son dakika: Türkmen Bakan Maruf, Irak'ta Türkmenlerin temsiliyetindeki haksızlığın giderilmesini istiyor

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türkmen, IKBY, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Türkmen Bakan Maruf, Irak'ta Türkmenlerin temsiliyetindeki haksızlığın giderilmesini istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Türkmen Bakan Maruf, Irak'ta Türkmenlerin temsiliyetindeki haksızlığın giderilmesini istiyor - Son Dakika
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