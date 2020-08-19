Tuzla Belediyesi, Diyarbakırlı yardımsever çocukları ve ailelerini ağırlayacak

İSTANBUL - Sosyal bir deneyin içerisinde olduklarının farkında olmadan YouTuber'lara yemek ısmarlayarak gönülleri fetheden Diyarbakırlı çocukların videosunu izledikten sonra çok etkilenen Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, çocuklarla tanışmak için harekete geçti. Başkan Yazıcı, çocuklarla uzun bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra hepsinin ortak hayalinin İstanbul'da bir gün geçirmek olduğunu öğrendi. Yazıcı, bugüne kadar büyük çoğunluğu Diyarbakır sınırı dışına çıkmayan çocukları İstanbul'a davet etti.

Başkan Şadi Yazıcı, 19 Ağustos (Bugün) aileleri ile birlikte Tuzla'ya gelecek olan Mert Emsen (13), Burhan Karadaban (15), Burak Bakışğan (16), Emre Çetinkaya ve Azad Kurt'u bir hafta boyunca İstanbul'da ağırlayacak. Çocukların istek ve hayallerini yerine getirmek için hazırlıklarını tamamlayan Tuzla Belediyesi, Viaport Marina'da bulunan Tema Park'ta çocuklara eğlencenin kapılarını açacak. Çocuklar hayallerinden biri olan Tema Park'ta bulunan Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise 5'inci büyük Roller Coaster'ını deneyimlemenin yanı sıra büyük bir sualtı akvaryumu olan Viasea Akvaryum'u ve Aslan Park'ı ziyaret edecekler.