Son dakika... Tuzla'da gemide yangın paniği - Son Dakika
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Son dakika... Tuzla'da gemide yangın paniği

01.07.2022 10:32
Son dakika... Tuzla'da gemide yangın paniği

Bir son dakika haberine göre Tuzla'da tersaneler bölgesinde bir geminin makine dairesinde yangın çıktı.

Tuzla'da tersaneler bölgesinde bir geminin makine dairesinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle gemide çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, Tuzla'da Tersaneler bölgesinde Güzin Sokakta saat 09.00 sıralarında Shoyu maru isimli kargo gemisinin makine dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, bakımı yapılan Shoyu Maru isimli kargo geminin makine dairesinde boya yapıldığı esnada yangın çıktı. Tersanede bulunan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa süreli paniğe neden olan yangında ölü ya da yaralının olmadığı öğrenildi.

(Elyesa Karatepe - Mustafa Ayabakan/İHA)

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Tuzla'da gemide yangın paniği - Son Dakika

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