UKOME toplantısı öncesi geniş güvenlik önlemi - Son Dakika

Zeytinburnu'nda bulunan Çırpıcı Sosyal Tesislerinde yapılacak UKOME toplantısı nedeniyle, tesis çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Toplantıya gelen katılımcılar ise girişte isim listesinden kontrol edilerek içeri alındı. İstanbul için teklif edilen 6 bin taksi projesi bir önceki toplantıda alt komisyona gönderilmişti. Projenin bugünkü toplantıda tekrar değerlendirilmesi bekleniyor. Taksi şoförleri konunun tekrar gündeme gelmesi nedeniyle dün İBB önünde eylem yapmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:47 - Kaynak: DHA
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