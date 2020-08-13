Son dakika! Yangında hayvanları kurtaran vatandaşlara ödül - Son Dakika

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde meydana gelen yangında, bölgede bulunan hayvanların nakil edilerek telef olmaktan kurtarılmasına katkıda bulunan vatandaşlar, Vali Yaşar Karadeniz tarafından plaketle ödüllendirildi.

Manisa'nın Ahmetli İlçesi Hacıköseli ve Bahçecik mahalleleri ile Turgutlu İlçesi Baktırlı ve Sivrice mahallelerinde etkili olan yangında, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kendilerine ait nakil araçları ile naklini sağlayan ve hayvanları kendilerine ait çiftliklerde misafir eden vatandaşlara, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından teşekkür plaketi verildi.

Bir can kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatan Vali Karadeniz, Taner Sinik, Muharrem Darçın, Erhan Tağmat, Ünveren Aykut, Ömer Aykut, Özdemir Aykut, Hamza Korkmaz, Birol Kalkan, Fevzi Canöz'e güzel davranışları dolayısıyla tebrik etti. - MANİSA