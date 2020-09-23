Son Dakika: Yemen hükümeti: Şikarçi'nin açıklaması, İran'ın Husi darbesine verdiği desteğin itirafıdır - Son Dakika

Son Dakika: Yemen hükümeti: Şikarçi'nin açıklaması, İran'ın Husi darbesine verdiği desteğin itirafıdır

Son dakika haberleri: Yemen hükümeti, İran'ın Husiler'e füze, insansız hava araçları ve silah teknolojisi transfer ettiğini açıklamasının darbeci yönetimi desteklemenin açık ilanı olarak nitelendirdi.

Son Dakika: Yemen hükümeti: Şikarçi'nin açıklaması, İran'ın Husi darbesine verdiği desteğin itirafıdır, System.String[]

Yemen hükümeti, İran'ın Husiler'e füze, insansız hava araçları ve silah teknolojisi transfer ettiğini açıklamasının darbeci yönetimi desteklemenin açık ilanı olarak nitelendirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA göre, Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani yaptığı açıklamada, İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, Yemen'deki Husiler'e füze, insansız hava araçları ve silah teknolojisi transfer ettikleri yönündeki sözlerini değerlendirdi.

Aryani açıklamasında, "Şikarçi'nin açıklaması, İran'ın isyana ve Husi darbesine verdiği destek ile Yemen ve bölgede yıkıcı ajandasının uygulandığının açık itirafıdır." ifadelerini kullandı.

"İran'ın müdahalesi açıkça ulusal egemenlik ilkesinin ve uluslararası hukukun açık ihlalidir. Ayrıca uluslararası toplumun Yemen ve bölgede barışı tesis etme çabasına meydan okumadır." diyen Aryani, uluslararası topluma İran'ın silahlanmasına, silah kaçakçılığı yapması ve Husilere askeri destek vermesine karşı önlem alma çağrısı yaptı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Yemen Heyeti, 9 Eylül'de açıkladığı raporunda, başta Fransa, ABD, İngiltere ve Kanada gibi Batılı ülkelerle İran'ın Yemen'de çatışan taraflara silah tedarik ettiğini belirtmişti.

Silah, Yemen, Füze, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 00:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Yemen hükümeti: Şikarçi'nin açıklaması, İran'ın Husi darbesine verdiği desteğin itirafıdır - Son Dakika

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