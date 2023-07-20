Son Dakika: YKS sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Son Dakika: YKS sonuçları açıklandı

20.07.2023 07:26

Son dakika: YKS sonuçları açıklandı

Yüz binlerce adayın katılımıyla 17-18 Haziran'da yapılan YKS'nin sonuçları ilan edildi. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden sonuçlara ulaşabilecek olan adaylar, tercihlerini 27 Temmuz-8 Ağustos arasında yapacak.

SONUÇLARI, TC KİMLİK VE ŞİFRE İLE ÖĞRENECEKLER

YKS sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

TERCİHLE 27 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

YKS Tercih Klavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

TABAN VE TAVAN PUANLAR BELİRLENECEK

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. 2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. YKS sonuçlarının açıklanması ile ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar yer alacak.

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SON DAKİKA: Son Dakika: YKS sonuçları açıklandı - Son Dakika
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