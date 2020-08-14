Son dakika! YOZGAT ÇEDAŞ ekiplerinden leylek kurtarma operasyonu - Son Dakika

Son dakika! YOZGAT ÇEDAŞ ekiplerinden leylek kurtarma operasyonu

Son dakika haberi... ÇEDAŞ ekiplerinden leylek kurtarma operasyonuYozgat'ta ayağına dolaşan misina ipi yüzünden elektrik direği üzerindeki yuvasında mahsur kalan leylek, ÇEDAŞ bakım ekipleri tarafından kurtarılarak tekrar doğaya bırakıldı.

ÇEDAŞ ekiplerinden leylek kurtarma operasyonu

Yozgat'ta ayağına dolaşan misina ipi yüzünden elektrik direği üzerindeki yuvasında mahsur kalan leylek, ÇEDAŞ bakım ekipleri tarafından kurtarılarak tekrar doğaya bırakıldı.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), çevre ve doğa dostu uygulamaları ile dikkat çektiğini hatırlattı. Yaptığı planlı bakımlarla elektrik dağıtım kalitesini iyileştirdiğini ve hayvanları korumak için de özel bir çaba gösterdiğini belirten ÇEDAŞ ekipleri, Yozgat merkeze bağlı Yeşilova Köyü sakinlerinden gelen ihbar üzerine; ayağına dolaşan misina yüzünden elektrik direği üzerindeki yuvasında mahsur kalan leyleği kurtarmak üzere harekete geçti. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kuralları kapsamında ilk olarak direkteki elektriği kesen ekipler, sepetli platformla leyleği yuvasından indirerek ayağına dolaşan ipleri kesti. ÇEDAŞ ekipleri kurtarma operasyonu sonrasında köyde bulunan çeşmeden su içirdikleri leyleği tekrar doğaya bıraktı.

GÖÇMEN KUŞLAR ÖLMESİN PROJESİ İLE ÖDÜL ALMIŞTI

Hizmet verdiği bölgede sosyal sorumluluk projeleri ile öne çıktığını hatırlatan ÇEDAŞ, göç güzergahı üzerinde bulunan kuşların enerji nakil hatlarından zarar görmemesi için başlattığı 'Göçmen Kuşlar Ölmesin' Projesi ile 2017 yılındaki Türkiye Enerji Zirvesi'nde Altın Voltaj ödülüne layık görülmüştü. Proje ile göçmen kuşların yanı sıra bölgede bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan diğer kuş türlerinin korunması hedeflenirken enerji nakil hatlarına yuva yapan kuşların elektrik akımına kapılmaması için iletkenlere yalıtım çalışmaları yapıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜLÜ

YOZGAT, (DHA)

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Son dakika! YOZGAT ÇEDAŞ ekiplerinden leylek kurtarma operasyonu

Yozgat, Tokat, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 13:38

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! YOZGAT ÇEDAŞ ekiplerinden leylek kurtarma operasyonu - Son Dakika
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