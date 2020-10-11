Sonbahar renklerine bürünen Abant'ta hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

BOLU'da girişlerin HES kodu ile yapıldığı doğa harikası Abant Tabiat Parkı, sonbaharın renklerine bürünürken, hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı.

Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, sonbaharın renklerine bürünmeye başladı. Renk cümbüşünün yaşandığı Abant, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçiler, Abant'ta kiralanan bisikletler ve faytonlarla tur atarken, bazıları da tabiat parkının eşsiz manzarasıyla fotoğraf çektirmeyi tercih etti. Abant'ın eşsiz manzarası dron kamerası ile havadan görüntülendi.