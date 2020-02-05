Soner Dedeoğlu'nun ismi parkta yaşayacak - Son Dakika
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Soner Dedeoğlu'nun ismi parkta yaşayacak

6 saat önce

Biga ilçesinde geçen yıl vefat eden Soner Dedeoğlu'nun ismi parka verildi.

Soner Dedeoğlu'nun ismi parkta yaşayacak, System.String[]

Biga ilçesinde geçen yıl vefat eden Soner Dedeoğlu'nun ismi parka verildi.


Biga Belediye Meclisi Şubat 2020 ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıda 13 gündem, 1 gündem dışı konunun gündeme alınmasıyla 14 gündem maddesi görüşülüp oy birliğiyle karara bağlandı. Toplantıya, vatandaşlar, muhtarlar, STK temsilcileri ve basın mensupları katılırken, toplantı Biga Belediyesi'nin Facebook sosyal medya hesabından naklen yayınlamdı.


Meclis toplantısında Hamdibey, Şirintepe, Yeniceköy ve Çavuşköy mahallelerinden gelen plan tadilatı talep ve tasdikleri ile ilgili gündem maddeleri görüşülüp oy birliğiyle karar bağlandı. Meclis gündeminin 11. maddesi ise Soner Dedeğoğlu'nun isminin parka verilmesiydi. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, vatandaşlardan gelen talepler ve Biga Müftülüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda Sakarya Mahallesi Barış Caddesi 213 ve 215 sokağın arasında kalan 'Kutlu Doğum Parkı'nın isminin 'Soner Dedeoğlu Parkı' olarak değiştirilmesini meclis üyelerinin oylarına sundu, karar oy birliğiyle kabul edildi.


Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 24 Mart 2019'da hayatını kaybeden Biga'nın sevilen ismi Soner Dedeoğlu'nu rahmetle anarak, "Soner'in ruhuna Fatiha okuyalım" dedi. Meclis üyeleri Soner Dedeoğlu için Fatiha okudu. Diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle toplantı sona erdi. Mart toplantısı ise 3 Mart 2020 Salı günü saat 16.00'da yapılacak. - ÇANAKKALE

Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:04 Kaynak: İHA
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