Sonsuz Şükran Köyü'nde semazen temalı sergi açıldı - Son Dakika
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Sonsuz Şükran Köyü'nde semazen temalı sergi açıldı

05.05.2022 12:23
Sonsuz Şükran Köyü'nde semazen temalı sergi açıldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde bulunan Sonsuz Şükran Köyü'nde açılan semazen temalı sergi açıldı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde bulunan Sonsuz Şükran Köyü'nde açılan semazen temalı sergi açıldı.

Sanatçı Semra Özümerzifon'un çalışmalarının yer aldığı "Maddeden Manaya" adlı kişisel sergisi ay sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçıların yaşadığı köydeki sergiyi düzenleyen Galeri Binyıl'ın sahibi ressam İlknur Şanal, kerpiç evinde ilk kişisel serginin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Plastik sanatlarda eser üreten usta sanatçımız Semra Özümerzifon'un farklı boyuttaki kuşbaşı ve karşıdan bakışlı eserlerini sanat evimizde bölgemizde yaşayan köy sakinleri ve sanatseverlerle buluşturduk. Sanat evi haline dönüştürdüğüm kerpiç evimde köye ilk geldiğimdeki hayalimi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu anlamda "maddeden manaya" konusu ile bölgenin kültürüne hiç de yabancı olmadığı görülen semazen teması ile çevre sakinlerimizi ve sanatseverlerimizi çalışmalarıyla buluşturan sanatçımız Özümerzifon'a çok teşekkür ediyorum. Kendisinin birçok karma ve açılışı yapılan 29 kişisel sergisi bulunuyor. 4 de uluslararası sanat ortamından ödülleri vardır. İnşallah, bu dağ köyümüzde de sanatın varlığını düzenleyeceğimiz bu etkinliklerle devam ettireceğiz. Açılan sergi 30 Mayıs'a kadar açık kalacak, tüm sanatseverleri sergimizi görmeye bekliyoruz." dedi.

Açılışa Sonsuz Şükran Köyü'nün kurucusu Mehmet Taşdiken, çok sayıda sanatsever, köy sakinleri ve davetliler katıldı.

Yönetmen Mehmet Taşdiken tarafından Selçuklu mimarisine özgü olarak Konya'nın Hüyük ilçesinde 9 yıl önce inşa edilen Sonsuz Şükran Köyü tamamen ahşap ve kerpiç yapısıyla yüksek katlı beton binalara alternatif olarak yapıldı.

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Mehmet Taşdiken, Plastik, Ressam, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sonsuz Şükran Köyü'nde semazen temalı sergi açıldı - Son Dakika


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