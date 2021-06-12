Beraberlik bizi mutlu eder! Grubumuzdaki rakipler Galler ve İsviçre'nin ilk 11'leri belli oldu

Bugün A Grubu'nda ikinci karşılaşma oynanıyor. Gareth Bale'ın takımı Galler ile Shaqiri'nin ülkesi İsviçre kozlarını paylaşıyor. Dün ilk karşılaşmada İtalya, Milli Takımımızı 3-0 mağlup etmişti. Milli Takımımız'ın gruptaki akıbeti için bu karşılaşmadan çıkacak beraberlik sonucu bize fayda sağlayacak.

İKİ TAKIM DA TÜM KOZLARINI SAHAYA SÜRDÜ

İki ülke de tüm kozlarını sahaya sürmüş durumda. Futbolseverler çok fazla gol olacağı beklentisi içinde. Bize yarayan sonuç ise beraberlik. Gözümüz kulağımız bu karşılaşmada.

Karşılaşmanın ilk 11'leri şöyle:

Galler: Ward, Mepham, Rodon, Davies, C. Roberts, Allen, Ramsey, Moore, James, Morrell, Bale

İsviçre: Sommer, Mbabu, Elvedi, Schar, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Embolo, Seferovic