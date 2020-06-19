Sorgun Belediyespor 9 oyuncu ile sözleşme imzaladı

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcilerinden Sorgun Belediye spor 9 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, belediye meclis salonunda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl daha genç ve heyecanlı bir takım kurmak istediklerini söyledi.

Bu sezon takım olarak hedeflerinin üst sıralarda yer alarak Avrupa kupalarına katılmak olduğunu dile getiren Ekinci, "İlçemizin yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da tanıtımını, reklamını yapmak istiyoruz. Biz bunu sadece spor olarak görmüyoruz. Bu aynı zamanda ilçemizin tanıtımı için bir fırsattır." dedi.



Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül de yaptığı açıklamada, 9 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirterek, "Hocamız ile birlikte yaklaşık 2 aylık bir araştırma sonucunda bu genç arkadaşlarımızla anlaştık ve sözleşme yapmaya karar verdik. Her ne kadar arkadaşlarımız çok genç olsalar da hepsi Türkiye'nin önemli takımlarının formalarını giymiş ve başarılı olmayı çok isteyen oyuncular. Bu arkadaşlarımızın içerisine deneyimli birkaç oyuncu ile en az iki yabancı oyuncu ilave etmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından oyuncular Çağlar Aksoy, Selim Demir, Murat Palavar, Ahmet Samet Baltacı, Burhan Zorluer, Kadir Gürkan Uz, Mesut Akman, Ümit Demir ve Berkant Hızarcı ile sözleşme imzalandı.