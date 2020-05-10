Sorgun'da kuaför ve berberler dezenfekte edildi - Son Dakika

Yurt genelinde olduğu gibi, Sorgun'da da pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak olan berberler ve kuaförler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.



Sorgun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki bütün berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte ederek, kuaför ve berberlerin müşterilerine daha hijyenik bir ortamda hizmet vermesine destekte bulundu, esnafa ücretsiz maske ve dezenfektan dağıttı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, esnafa verilen bu dezenfektanlarla iş yerlerinin sürekli olarak hijyenik tutulması, maskelerle de hem çalışanların hem de müşterilerin güvenli şekilde hizmet alışverişinde bulunmasının amaçlandığını söyledi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında berber ve kuaförler uzun süredir kapalı olduğunu anımsatan Ekinci, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle 11 Mayıs'ta açılacak. Bizler de Sorgun Belediyesi olarak esnafımızın yanında olmak ve destek vermek için ilçemizdeki bütün berber ve kuaförlerin dezenfekte işlemini gerçekleştirerek kullanmaları için maske ve dezenfektan verdik. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için her zaman destek olmaya devam edeceğiz." dedi.