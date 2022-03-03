Sorgun'da sokak kedileri "ev"lerine kavuştu - Son Dakika
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Sorgun'da sokak kedileri "ev"lerine kavuştu

03.03.2022 16:44
Sorgun'da sokak kedileri "ev"lerine kavuştu

Sorgun Belediyesi, belirli noktalara kedi evleri yerleştirdi.

Sorgun Belediyesi, belirli noktalara kedi evleri yerleştirdi.

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, özellikle anne kedilerin yavrularıyla soğuktan etkilenmemesi için büyük sitelere konulan kedi evlerinin iki katlı ve 5 odalı olduğunu söyledi.

Evlerin kedilerin yaşamlarına uygun ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden imal edildiğini belirten Ekinci, "İlçemizin Güzelyurt ve Ahmetefendi mahallelerinde ikişer siteye, Yazlak, Aydınlıkevler ve Agah Efendi mahallelerinde ise birer site önüne kedi evi yerleştirdik. Kedilerin bakım ve beslenmesi hem vatandaşımız hem de belediye ekipleri tarafından yapılıyor. Talep olması durumunda bu kedi evlerinin sayısını artıracağız." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sorgun'da sokak kedileri 'ev'lerine kavuştu - Son Dakika


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