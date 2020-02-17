Kadir'in montunda bulunan kan, Özgür Duran'a ait çıkarsa soruşturmanın seyri değişecek - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kadir'in montunda bulunan kan, Özgür Duran'a ait çıkarsa soruşturmanın seyri değişecek - Son Dakika

Kadir'in montunda bulunan kan, Özgür Duran'a ait çıkarsa soruşturmanın seyri değişecek

34 dakika önce

Kadir Şeker'in dayak yiyen kadını kurtarmak isterken Özgür Duran'ın ölümüne sebebiyet vermesi olayında yeni bir gelişme yaşandı. Kadir'in montunda bulunan kan izleri soruşturmaya yeni bir yön verecek. Göğüs hizasında bulunan kan damlaları Duran'a ait çıkarsa boğuşma yaşandığı ve Kadir'in düşerken bıçağın Duran'a saplandığı tespit edilmiş olacak.

Şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'in olay öncesi son görüntüsü ortaya çıktı. Kadir'in montunda tespit edilen kan izler ise soruşturmaya yön verecek.

Konya'da Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken boğuşma sırasında Duran'ın ölümüne neden olan Kadir Şeker'in cezaevindeki tutukluluk süreci devam ediyor.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞILAMADI

Cinayetle ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı bütün delilleri eksiksiz toplayarak Emniyet Kriminal Dairesi ile Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Polis, Kadir Şeker cinayetiyle ilgili olayın yaşandığı park ve çevresinde güvenlik kamerası araştırması yaptı. Akşam saati olduğu için karanlık olan park ve çevresinde herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşılamadı.

KADİR'İN SON GÖRÜNTÜSÜ DOSYADA

Ancak soruşturmada Kadir'in cinayetten önce tramvayda kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren o görüntülere ulaşıldı. Olay akşamı kütüphanede ders çalışan Kadir sırt çantasıyla tramvaya bindi. Tıp fakültesini kazanmak için etüt merkezine giden Kadir'in, kent merkezinden bindiği tramvaydan, teyzesinin evine gitmek için Yazır mahallesindeki Piri Reis tramvay durağında indiği görülüyor.

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Kadir Şeker ifadesinde "Adam boğazımdan tutmaya devam etti. Geri giderken botumun topuğu takıldı. Yere sırt üstü düştüm, adam da yanıma doğru düştü. Tam olarak üstüme doğru düşmedi galiba öyle hatırlıyorum. Adam düşünce elimde acı hissettim. Kendimi yan taraftan çıkarttım ayağa kalktım, elimde ve bıçakta kan gördüm" demişti.

MONTTAKİ KAN İZİ

Kadir'in olay günü giydiği ve Adli emanette bulunan mont üzerinde yapılan incelemede montun sağ cep hizasında yoğun kan bulunduğu, bu kanın Kadir'in elindeki kesiden kaynaklandığı düşünülüyor.

Göğüs hizasındaki kan damlalarının da Özgür Duran'a ait olup olmadığı araştırılıyor. Montta Özgür Duran'ın kan izleri bulunursa, boğuşma yaşandığı ve Kadir'in düşerken bıçağın Duran'a saplandığı tespit edilmiş olacak. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre de iddianame hazırlanacak.

Kadir'in montunda bulunan kan, Özgür Duran'a ait çıkarsa soruşturmanın seyri değişecek
Kadir Şeker olayında Özgür Duran'ın kuzeni konuştu: Ayşe beni arayıp Özgür'ün Kadir'e saldırdığını söyledi

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Ünlü isimler, Kadir Şeker'in aleyhine konuşan kadına tepki gösterdi

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kadir şeker, Eskişehir, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:14 
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