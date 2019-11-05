Sosa, Krasnodar maçı kadrosunda yer almayacak

Trabzonspor takım kaptanı Jose Sosa, Krasnodar maçında oynamayacak.



Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Jose Sosa'nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, oyuncunun Krasnodar maç kadrosunda olmayacağını belirtti. Güven, "Süper Lig'in 10. haftasında oynadığımız Göztepe karşılaşmasında ayak bileğine ve uyluk adalesine darbe alan oyuncumuzun yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kaptanımız Jose Sosa'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasının kadrosuna alınmamasına karar verilmiştir. Oyuncumuzun bu süreçte günlük takibi yapılacaktır" dedi. - TRABZON