Sosyal ağ sağlayıcılarına 1 ay süre - Son Dakika

Sosyal ağ sağlayıcılarına 1 ay süre

Sosyal ağ sağlayıcılarına 1 ay süre Türkiye'de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, belirlenen usul ve esaslara göre temsilci belirlemeleri ve sosyal medya yasasında belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeleri için 1 ay süre verildi.

Sosyal ağ sağlayıcılarına 1 ay süre

ANKARA - Türkiye'de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, belirlenen usul ve esaslara göre temsilci belirlemeleri ve sosyal medya yasasında belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeleri için 1 ay süre verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan başkanlığında, "Sosyal medya yasası" ile ilgili sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedln, TikTok, Dailymotion, Periscope, Pinterest ve VK temsilcileri katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Sayan, 5651 sayılı yasadaki temsilci bulundurmayı içeren sosyal medya yasası değişikliklerinin 1 Ekim itibariyle yürürlüğe girdiğini, resmi bildirimlerin yapıldığını belirterek, "STK'lar, akademisyenlerimiz ve sosyal medya platformu temsilcilerinin de görüşleri alınarak yayınlanacak usul esaslar belirlendi" dedi.

Sayan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen kanun değişikliği bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Bu kapsamda yükümlülüğü bulunan tüm paydaşlarımızla bugün bu kanun kapsamında uygulamaya ilişkin usul esaslar konusunda son görüşlerinizi almak üzere toplandık. Sizlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda usul esaslarınızı yayınlıyor olacağız.

Kanunun en önemli sac ayaklarından bir tanesi Türkiye'de günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemekle yükümlü ve bu yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya önce idari para cezası, sonra reklam verme yasağı ve en sonunda internet trafiği bant genişliğinin daraltılması şeklinde yaptırımlar öngörülmekte. Burada vatandaşlarımız açısından bu yasanın en önemli hususlarından bir tanesi de, sosyal ağ sağlayıcısının özel hayatın gizliliğinin ihlali ve kişilik haklarının ihlali durumlarında cevap verme yükümlülüğü, hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararıyla tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcısına bildirilmesine sonrasında bildirime rağmen 24 saat içerisinde kararı yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının doğan zararlardan tazmin edilmesinden de sorumlu olacağı hususu var. Biz sizlere usul esas taslağını bildirdik. Buna göre sizlerden gelen görüşler doğrultusunda usul esasları oluşturduk. Dün itibarıyla son taslağı sizlere ilettik. Bugün aramızda akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve bir milyonu aşan sosyal ağ temsilcileri aramızda. Biz bir ay içerisinde hepinizin temsilciyi usul esaslarda belirlenen usulle atayacağınızı biliyor, teşekkür ediyoruz."

Sosyal ağ sağlayıcılarına 1 ay süre
Sosyal ağ sağlayıcılarına 1 ay süre
Sosyal ağ sağlayıcılarına 1 ay süre
Sosyal ağ sağlayıcılarına 1 ay süre
Sosyal ağ sağlayıcılarına 1 ay süre

Ömer Fatih Sayan, Sosyal Medya, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 17:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sosyal ağ sağlayıcılarına 1 ay süre - Son Dakika

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