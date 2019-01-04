Son Dakika Haberleri: Sosyal Denge Zammı İçin İmzalar Atıldı

Sosyal Denge Zammı İçin İmzalar Atıldı

54 dakika önce

Aydıntepe Belediyesi ve Türk Yerel Hizmet Sen arasında sosyal denge zammı için imza töreni düzenlendi.

Sosyal Denge Zammı İçin İmzalar Atıldı, System.String[]
Aydıntepe Belediyesi ve Türk Yerel Hizmet Sen arasında sosyal denge zammı için imza töreni düzenlendi.

Türk Yerel Hizmet Sen Aydıntepe Şube Başkanı Saim Şimsek ile Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk arasında imzalanan sosyal denge zammı ile çalışanlara 400 TL destek sağlanacak.

Atılan bu imzaların hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk; "Aydıntepe Belediyesi olarak memurlarımız için Türk Yerel Hizmet Sen ile Sosyal denge zammı için yeniden sözleşme imzaladık. Tekrar bu attığımız imzaların belediyemiz memurlarına hayırlı olsun" dedi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:08 Kaynak: İHA

Haşim Şentürk, Aydıntepe, Güncel
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