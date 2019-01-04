Sosyal Denge Zammı İçin İmzalar Atıldı
54 dakika önce
Aydıntepe Belediyesi ve Türk Yerel Hizmet Sen arasında sosyal denge zammı için imza töreni düzenlendi.
Aydıntepe
Belediyesi ve Türk Yerel Hizmet Sen arasında sosyal denge zammı için imza töreni düzenlendi.
Türk Yerel Hizmet Sen Aydıntepe Şube Başkanı Saim Şimsek ile Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk
arasında imzalanan sosyal denge zammı ile çalışanlara 400 TL destek sağlanacak.
Atılan bu imzaların hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk; "Aydıntepe Belediyesi olarak memurlarımız için Türk Yerel Hizmet Sen ile Sosyal denge zammı için yeniden sözleşme imzaladık. Tekrar bu attığımız imzaların belediyemiz memurlarına hayırlı olsun" dedi. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:08 Kaynak: İHA
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