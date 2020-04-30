Sosyal Girişimcilik Günü'nün üçüncüsü gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sosyal Girişimcilik Günü'nün üçüncüsü gerçekleştirildi

6 saat önce

Sosyal girişimcilik platformu Ashoka, Vehbi Koç Vakfı ortaklığında bu yıl üçüncü kez Sosyal Girişimcilik Günü'ne ev sahipliği yaptı.

Sosyal Girişimcilik Günü'nün üçüncüsü gerçekleştirildi, System.String[]

Sosyal girişimcilik platformu Ashoka, Vehbi Koç Vakfı ortaklığında bu yıl üçüncü kez Sosyal Girişimcilik Günü'ne ev sahipliği yaptı.

Ashoka'dan yapılan açıklamaya göre, herkesin katılımına açık olarak canlı yayınlanan etkinlikte, Türkiye'deki sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için çalışan liderler bir araya geldi.

10'dan fazla şehirden yaklaşık 200 kişinin katıldığı çevrim içi oturumlarda, dönüşen sistemler ve değişen dünya düzeni sosyal girişimcilik penceresinden değerlendirildi.

Etkinliğin onur konukları arasında ise Ashoka ve Schwab Fellow'u olmasının yanı sıra çocuklar ve gençlerin güçlendirilmesi konusunda dünya çapında pek çok sivil toplum projesinin liderliğini üstlenen Jeroo Billimoria, KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve Ashoka Support Network Üyesi ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı yer aldı.


"Sosyal girişimcilik alanının önemi her geçen gün artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, 3 yıl önce Ashoka Türkiye ekibinin Sosyal Girişimcilik Günü hayaline Vehbi Koç Vakfı olarak ortak olduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ashoka Türkiye ile sosyal girişimcilik alanındaki ortaklığımız, ekosistemi güçlendirmek ve yaygınlaştırmak üzere geniş bir grup kuruluş ile yürüttüğümüz 'Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı' programı kapsamında da başarıyla devam ediyor. Bu üçüncü Sosyal Girişimcilik Günü'nde bir kez daha anlıyoruz ki, zorlaşan ve değişen koşullara rağmen sosyal girişimcilik alanının önemi her geçen gün artıyor. Özellikle global olarak içinde bulunduğumuz bu gibi kriz dönemlerinde sosyal girişimlerin sorunlara hızlı tepki verebilme yetenekleri ve sürdürülebilirliklerini sağlayan finansal modelleri sayesinde geleneksel yapılara göre daha dayanıklı olduklarına ve daha esnek davrandıklarına şahit oluyoruz. Sosyal sorunlara sistemsel çözümler üretme noktasında, hayırseverlik alanını gittikçe güçlendiren bu melez modeli Türkiye'de destekliyor olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz."

"Sektörler ve aktörler arası iş birliklerine ihtiyacımız var"

Ashoka Türkiye Ülke Direktörü Zeynep Meydanoğlu da "40 yıllık küresel deneyimimiz ve Türkiye'deki sosyal girişimcilik dahil çeşitli sektörlerden paydaşlarla yakından çalışmalarımız bize şunu gösteriyor; içinde doğduğumuz koşullar, eğitim durumumuz, mesleğimiz ne olursa olsun toplumsal sorunların çözülmesi için farklı aşamalarda rol alan bizlerin ihtiyaçları ortak. Sosyal Girişimcilik Günü'nü tasarlarken bu ihtiyaçları göz önünde bulunduruyoruz." ifadelerini kullandı.

Derinleşmesi için odak ve zaman gereken konuları kapsüller halinde sunduklarını aktaran Meydanoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin dört bir yanından, toplumsal sorunların çözümü için çalışan 200'e yakın katılımcıyı bu çözüm kapsülleri etrafında bir araya getirmenin ve dönüştürenlerin dönüşeceği fırsatların gücüne inanıyoruz. Vehbi Koç Vakfı'nın sosyal girişimcilik ekosistemine katkıları şüphesiz ki çok kıymetli. Vehbi Koç Vakfı 3 senedir Ashoka Türkiye'nin Sosyal Girişimcilik Programı'nın stratejik destekçisi. Aynı zamanda ortaklarından olduğumuz Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı'nın da yürütücüsü. Herkesin fark yaratabileceği bir Türkiye için sektörler ve aktörler arası bu gibi iş birliklerine ihtiyacımız var."

Verilen bilgiye göre, Sosyal Girişimcilik Günü, üçüncü yılında sosyal girişimciler, ekosistem paydaşları ve iş dünyası liderlerine ilham verirken, yeni araçlar ve bağlantılar sunmaya devam ediyor.

10 farklı atölyenin düzenlendiği ve alanında uzman 20 konuşmacının katıldığı Sosyal Girişimcilik Günü, Zeynep Meydanoğlu ve Jeroo Billimoria'nın "Belirsizliğin Ortasından Sistem Dönüşümüne" başlıklı oturumuyla başladı. Program süresince Zorlu Holding'in katkılarıyla "Toplumsal Dönüşüm İçin Gençlik Hareketi" ve Kearney Türkiye'nin desteği ile "Kovid-19'un Etkisi ve Sosyal Girişimcilere Getirdiği Fırsatlar" atölyeleri gerçekleştirildi.

Melis Alphan'ın moderatörlüğünü üstlendiği "Bir Sistem Dönüşümü Hikayesi: Kadının İnsan Hakları" oturumunun konuğu KAMER'in kurucusu ve aynı zamanda bir Ashoka Fellow'u olan Nebahat Akkoç, "Korona Günlerinde Türkiye'yi Okumak" başlığı altında gerçekleştirilen oturumda ise Mirgün Cabas'ın konuğu araştırma ve danışmanlık şirketi KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır oldu.

Etkinliğin kapanışında ise Fridays For Future Türkiye ekibinden Selin Gören "Elimden Gelenin En İyisini Yapıyorum" başlıklı oturumda Ashoka Fellow'u ve Change.org'un Türkiye Direktörü Dr. Uygar Özesmi'yi ağırladı.

Vehbi Koç Vakfı, Bekir Ağırdır, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 12:08 Kaynak: AA


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