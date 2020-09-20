Sosyal Kuluçka Merkezi'nden proje başarısı - Son Dakika

Sosyal Kuluçka Merkezi'nden proje başarısı

Tepebaşı Belediyesi, BEBKA 2020 Yılı Teknik Destek Programı'ndan Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nin "Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Tepebaşı'nda Gelişiyor" projesi ile destek almaya hak kazandı.

Sosyal Kuluçka Merkezi'nden proje başarısı, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi, BEBKA 2020 Yılı Teknik Destek Programı'ndan Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nin "Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Tepebaşı'nda Gelişiyor" projesi ile destek almaya hak kazandı.

Tepebaşı Belediyesi son olarak Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülen 2020 Yılı Teknik Destek Programı'ndan, Tepebaşı Kuluçka Merkezi'nin "Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Tepebaşı'nda Gelişiyor" projesi ile destek almaya hak kazandı.

"Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Tepebaşı'nda Gelişiyor"

Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Tepebaşı'nda Gelişiyor projesi ile teknik destek kapsamında belediye çalışanlarından oluşan 10 kişilik katılımcı ekip; sunum becerileri, zaman yönetimi, dijital pazarlama, melek yatırımcı ağı ve oluşturulması, iş planı oluşturma, sosyal girişimler için şirket tipleri, sosyal girişimcilerin yararlanabilecekleri fon kaynakları başlıklarında eğitim alacak.

Katılımcı ekip aldığı eğitimler doğrultusunda kazandığı teknik ve teorik bilgiyle Eskişehir'deki bireylere sosyal girişimciliği tanıtacak ve şehirdeki sosyal girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine katkı sunacak. Katılımcı ekip, sosyal iş fikriyle Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'ne gelen sosyal girişimci adaylarına fikir geliştirme konusunda destek sağlayacak. Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde kuluçka sürecini tamamlayarak kendi işletmesini kurmuş sosyal girişimcilere iş geliştirme konusunda da destek sağlanacak. 60 gün sürecek projede Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nden mentor desteği sağlanan sosyal girişimcilere fon kaynaklarına yönelik iş planı oluşturmalarında da destek sağlanacak. Ayrıca katılımcı ekip eğitimler doğrultusunda kazandığı teknik ve teorik bilgiyle, sosyal girişimcileri yararlanabilecekleri fon kaynaklarına yönlendirecek ve fon kaynaklarına yönelik iş planı oluşturma konusunda sosyal girişimcilere destek olacak. - ESKİŞEHİR

Gİrişimcilik, Eskişehir, Tepebaşı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 15:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sosyal Kuluçka Merkezi'nden proje başarısı - Son Dakika

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