Sosyal medyada 'İSKİ su faturalarınızın eskiye göre bedeli nedir?' diye soruldu, kullanıcılar ikiye bölündü

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda, İSKİ'nin yüzde 39'luk zam teklifi, AK Parti ve MHP Grubu'nun oylarıyla reddedildi. Cumhur İttifakı'nın yüzde 15,62'lik teklifi ise oy birliğiyle kabul edildi. Söz konusu zam teklifi İBB Meclisi'nde kabul edilirse İstanbullular suyu yüzde 15.62 zamlı olarak kullanacak.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haberlerini paylaşan bir hesaptan "İSKİ su faturalarınızın eskiye göre bedeli nedir?" sorusu yöneltildi. Bu soruya çok sayıda cevap gelirken kullanıcılar ikiye bölündü.

"BU FİYATLAR ÇOK YÜKSEK"

Bazı kullanıcılar eskiye oranla daha yüklü miktarda fatura ödediğini söylerken tepkiler de gecikmedi. Bir kullanıcının, "164 ₺ biz, 114 ₺ ise ablamlar ödedi. 4 kişilik aileleriz. Bu fiyatlar çok yüksek. Temel bir ihtiyaç olan suya erişimin bu denli pahalı olmaması gerekiyor" yorumuna başka bir kullanıcı, "Siz de dikkatli kullanın biz de 4 kişilik aileyiz 40 geliyor. Suyu açıp gidersen tabii ki az bile bu söylediklerin" yanıtını verdi.

İşte Twitter üzerinden gelen bazı tepkiler;