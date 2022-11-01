Kapıda kalan vatandaş, çilingir çağırmak yerine kapıyı kedisine açtırdı! İşte sosyal medyada gündem olan video... - Son Dakika
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Kapıda kalan vatandaş, çilingir çağırmak yerine kapıyı kedisine açtırdı! İşte sosyal medyada gündem olan video...

01.11.2022 16:56

Sosyal medyada gündem olan videoda anahtarını evinde unutan bir vatandaşın çilingir çağırmak yerine kapıyı kedisine açtırdığı görüldü. Kedisi kapıyı açınca büyük sevinç yaşayan vatandaş, "Ama bunu benden başkasına yapma" uyarısında da bulundu.

Kedilerin ne kadar akıllı hayvanlar oldukları herkesçe biliniyor. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen bir video ile bu söylem adeta ete kemiğe büründü.

KAPIYI AÇTI, SAHİBİ HAVALARA UÇTU

Türkiye'de çekilen görüntüde anahtarını evde unutan vatandaşın çilingir çağırmak yerine evdeki kedisine seslendiği ve sonrasında izleyenleri şaşkına uğratan anlar yer alıyor. Sahibinin sesini duyunca kapının koluna zıplayan ve açılmasını sağlayan kedisini karşısında gören sahibi, şaşkınlıkla beraber büyük mutluluk yaşadı.

"AMA BUNU BENDEN BAŞKASINA YAPMA"

"Aslanım benim" diyerek kapıyı açan kedisine övgüler dizen vatandaş "Ama bunu benden başkasına yapma" diyerek bir de uyarıda bulundu.

İNANMAYANLARA EKSTRA VİDEO ÇEKTİ

O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan vatandaş, "Kapının arkasında biri var, kedi açmış olamaz" şeklindeki yorumlara da kedinin kapı açıkken kolu aşağı indirdiği anları kaydederek yanıt verdi.

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Son Dakika Yaşam Kapıda kalan vatandaş, çilingir çağırmak yerine kapıyı kedisine açtırdı! İşte sosyal medyada gündem olan video... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapıda kalan vatandaş, çilingir çağırmak yerine kapıyı kedisine açtırdı! İşte sosyal medyada gündem olan video... - Son Dakika
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