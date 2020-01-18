Sosyal medyada tanıştığı genci vurdu, yalın ayak kaçarken kameraya yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medyada tanıştığı genci vurdu, yalın ayak kaçarken kameraya yakalandı - Son Dakika

Sosyal medyada tanıştığı genci vurdu, yalın ayak kaçarken kameraya yakalandı

6 saat önce

KÜÇÜKÇEKMECE'de evde tabancayla vurularak öldürülen Orçun Yaman (28)'ın katil zanlısı Onur D.(29) yakalandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de evde tabancayla vurularak öldürülen Orçun Yaman (28)'ın katil zanlısı Onur D.(29) yakalandı. İkilin sosyal medya üzerinden tanıştığı içki içmek evde buluştukları sırada aralarında kavga çıktığı öğrenildi. Saldırganla Orçun Yaman'ın birlikte apartmana girmeleri ardından Onur D.'nin yalınayak telaşla kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

POLİS AĞIR YARALI OLARAK BULDU

Küçükcekmece, Atakent mahallesinde 14 Ocak'ta meydana gelen olayda bir evden gelen silah sesleri üzerine çevrede oturan vatandaşlar polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdiklerinde karnından vurularak ağır yaralanan Orçun Yaman ile karşılaştı. Hemen hastaneye kaldırılan Orçun Yaman tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL VE MAKTUL YANYANA GÖRÜNTÜLENMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Orçun Yaman'ın son olarak sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişi ile buluştuğunu tespit etti. Olayın meydana geldiği güvenlik kameraları incelendiğinde öldürülen Orçun Yaman ile şüpheli Onur D.'nin birlikte apartmana girerken görüntülendiği tespit edildi. Daha sonra aynı kamera bu kez Onur D.'yi elindeki poşetle ayakkabıları olmadan telaş içinde tek başına kaçışını görüntülendiği görüldü.

BEYLİKDÜZÜN DE GÖZALTINA ALINDI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis bu kamera görüntülerinden önce şüphelinin eşkalini ardından kimliğini tespit etti. Beylikdüzü'nde bir adrese yapılan operasyonda Onur D. gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Onur D.'nin suçunu itiraf ettiği, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve arkadaş olduğu Orçun Yaman ile olay günü buluştuğu birlikte bir şeyler içmek üzere eve gittikleri burada aralarında çıkan tartışma sonucu cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli Onur Dilek'in bir süre önce cezaevinde çıktığı, yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan daha önceden 20 kez polise geliş kaydı olduğu belirtildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada tanıştığı genci vurdu, yalın ayak kaçarken kameraya yakalandı

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:57 Kaynak: DHA
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