Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı
03.02.2026 09:37  Güncelleme: 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı
Haber Videosu

Ankara'da çekilerek sosyal medyada ''Müteahhitten deniz gören villa'' notuyla paylaşılan ve kısa sürede gündem olan ''apartman üstü villa'' fotoğrafının gerçeği bambaşka çıktı.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Ümit Mahallesi'nde çekilen bir fotoğraf, "müteahhitten Ankara'da deniz gören villa" notuyla sosyal medyada paylaşıldı. Önden çekilen karede, 13 katlı bir apartmanın çatısında villa bulunduğu izlenimi oluştu. Kısa sürede yayılan görüntü, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve esprili yorumlara konu oldu.

Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı

AÇI YANILTMASI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Görüntünün yayılmasının ardından yapılan incelemede, fotoğrafın açı yanıltması olduğu anlaşıldı. Apartmanın çatısındaymış gibi görünen villa tipi yapının, arka tarafta yamaçta konumlanan başka bir binanın çatısına ait olduğu belirlendi. İki yapı arasında yaklaşık 100 metre mesafe bulunduğu tespit edildi.

Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Böylece villanın müteahhit tarafından apartman çatısına yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı netleşti. Sosyal medyada gündem olan kare, perspektif ve çekim açısının oluşturduğu optik yanılsama olarak kayıtlara geçti.

Deniz Gören, Ankara, Güncel, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

11:15
Bahçeli’den “süreç“ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den "süreç" mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 11:22:19. #7.11#
SON DAKİKA: Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.