Sosyal medyada terör örgütü YPG/PKK yanlılarından şehitlerin ruhuna saygısızlık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medyada terör örgütü YPG/PKK yanlılarından şehitlerin ruhuna saygısızlık - Son Dakika

Sosyal medyada terör örgütü YPG/PKK yanlılarından şehitlerin ruhuna saygısızlık

13 dakika önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu Türk askerlerinin şehit olmasının ardından, terör örgütü YPG/PKK sempatizanlarının sosyal medya uygulaması Twitter'da yaptıkları paylaşımlar kan dondurdu.

Sosyal medyada terör örgütü YPG/PKK yanlılarından şehitlerin ruhuna saygısızlık, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu Türk askerlerinin şehit olmasının ardından, terör örgütü YPG/ PKK sempatizanlarının sosyal medya uygulaması Twitter'da yaptıkları paylaşımlar kan dondurdu.

Terör örgütü sempatizanının "Pelda" isimli hesabından yaptığı, "Kürt anaların bedduası bu mübarek gecede faşistleri yok etti. Bu gece kadar hiç mutlu olmamıştım" şeklindeki paylaşım büyük tepki çekti.

Bazı Twitter kullanıcıları, "Bu konuda Kürtlerin ismini kullanman hiç doğru değil, içlerinde Kürt olup şehit düşen askerlerimiz de vardır." ve "Ben de Kürt'üm ama dün geceden beri acıdan uyumadım, sende vicdan yok." gibi cevaplarla tepkilerini dile getirdi.

Öte yandan, "Vartolu" adlı hesabın kullanıcısı bir başka terör örgütü yanlısı ise "Bugün İdlib'de 30 asker..! Şehit maaşı almak için intihar etti" paylaşımıyla şehitlerin ruhuna saygısızlıkta bulundu.

Gerçek dışı haber yaydılar

PKK yanlıları sadece şehitlerin ruhuna saygısızlık etmekle kalmadı aynı zamanda asılsız bilgi içeren paylaşımlarda bulunarak bilgi kirliliği yaratmaya çalıştı.

"Afatbaz" adlı hesapla PKK'yı destekleyen paylaşımlar yaptığı görülen Twitter kullanıcısı, "Rusların Türklere ait F16 tipi savaş uçağını düşürdüğü bilgileri bölgedeki gazetecilerden geliyor." paylaşımıyla, terör yanlılarının dezenformasyon konusunda ne ölçüde ileri gidebileceğini gösterdi.

"Rojava Press" isimli hesabın kullanıcısı ise "Rejim, Rusya TR (Türkiye) ve çetelerine karşı bir hamle yapmak istiyorsa EFRİN (Afrin) Bab Azez Cerablus Serekaniye hattı operasyonu için SDG'ye yeşil ışık yakması lazım." paylaşımıyla Suriye'nin doğusunda SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütünün Rusya destekli Esed rejiminin katliamlarına destek verebileceğini yazdı.

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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