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Sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı

1 saat önce

Isparta'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı, System.String[]
Isparta'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan takip ve araştırmalar sonucu Keçiborlu ilçesinde, R.D. - M.K. - B.K. ve Y.D. isimli 4 şahsın PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında verilen karar gereği operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan zanlıların daha sonra adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:41 Kaynak: İHA
Isparta, Jandarma, 3. Sayfa
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