Sosyal medyada yağ fiyatları üzerinden provokatif paylaşım yapan 45 hesap hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika
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Sosyal medyada yağ fiyatları üzerinden provokatif paylaşım yapan 45 hesap hakkında işlem başlatıldı

06.03.2022 21:19

Rusya -Ukrayna savaşı sebebiyle oluşan zam beklentisi, vatandaşların markete akın etmesine neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan izdiham görüntüleri sonrası provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlar da yapıldı. Bu paylaşımlar sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 45 hesap hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Rusya- Ukrayna savaşı yüzünden ayçiçek yağında zam beklentisi oluşması nedeniyle vatandaşlar zamsız fiyattan ürün almak istedi. Ancak ortaya izdiham görüntüleri çıktı. Hal böyle olunca sosyal medyadan da provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlar da yapıldı. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de konuyla ilgili açıklama geldi.

"45 HESAP HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde 'Yağ fiyatları' üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlanılmıştır" denildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada yağ fiyatları üzerinden provokatif paylaşım yapan 45 hesap hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika


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