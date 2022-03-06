Sosyal medyada yağ fiyatları üzerinden provokatif paylaşım yapan 45 hesap hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşı yüzünden ayçiçek yağında zam beklentisi oluşması nedeniyle vatandaşlar zamsız fiyattan ürün almak istedi. Ancak ortaya izdiham görüntüleri çıktı. Hal böyle olunca sosyal medyadan da provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlar da yapıldı. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de konuyla ilgili açıklama geldi.

"45 HESAP HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI"

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde 'Yağ fiyatları' üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlanılmıştır" denildi.