Sosyal medyadaki asılsız "Korona virüs" haberlerine dikkat çekildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medyadaki asılsız 'Korona virüs' haberlerine dikkat çekildi - Son Dakika

Sosyal medyadaki asılsız "Korona virüs" haberlerine dikkat çekildi

7 saat önce

Karabük'te, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 123 ülkeye yayılan yen tip korona virüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada yapılan asılsız haberlere karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi.

Sosyal medyadaki asılsız

Karabük'te, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 123 ülkeye yayılan yen tip korona virüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada yapılan asılsız haberlere karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi.


Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan "Korona virüs koordinasyon toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Gürel'in yanı sıra, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Vali Yardımcısı Barboros Baran, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.


Korona virüs ve tedbirleri, halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, ülke genelinde alınan tedbirler, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra alınması gereken ilave planlamalar gözden geçirildi.


Hastalığın mümkün olduğunca az sayıda vatandaşı etkilemesi ve yayılımının önlenmesi için tüm kurumların azami dikkat göstermesi gerektiğini ifade eden Vali Gürel, vatandaşların özellikle sosyal medya üzerinden yapılan asılsız haberlere itibar etmemelerini istedi. Gürel, "Sağlık Bakanlığımız konu üzerinde en başından beri titizlikle duruyor, aynı hassasiyeti bizlerde gösteriyoruz. Ülke genelini kapsayan bir dizi önlem alındı. Bu önlemler dahilinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başta okullarımız olmak üzere toplu olarak kullanılan ve bulunulan yerlerin dezenfektasyon işlemlerini gerçekleştireceğiz. Halkımız müsterih olsun, gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Ayrıca temizlik, gıda ve tıbbi malzemelerle ilgili yasa dışı fiyat artışları ile ilgili tüm birimlerimiz saha da çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın böyle bir durum tespit etmeleri halinde Alo 175 Tüketici Danışma Hatlarına müracaat etmelerini rica ediyorum. Üstüne basarak söylüyorum sosyal medyada yapılan kaynağı belli olmayan haberlere kesinlikle itibar etmemelerini istiyorum" dedi. - KARABÜK

Çin Halk Cumhuriyeti, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:46 Kaynak: İHA
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