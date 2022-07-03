Y.D'nin şikayeti üzerine araştırma yapan jandarma ekipleri, M.K. ve kardeşi M.K'nin keçileri R.U'ya sattıklarını belirledi. Ekipler, R.U'nun da hayvanları aynı gün Ö.B'ye sattığını tespit etti.

İddiaya göre, Samsun 'da besicilik yapan Y.D, sosyal medyadan tanıştığı M.K'nin, kurbanlıklarını daha fazla paraya satacağını söylemesi üzerine 131 keçisini Manavgat'a getirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sosyal medyadan tanıştıkları kişinin keçilerini satan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.