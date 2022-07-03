Sosyal medyadan tanıştıkları kişinin keçilerini satan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal medyadan tanıştıkları kişinin keçilerini satan 2 kişi yakalandı

03.07.2022 14:11

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyadan tanıştıkları kişinin 51 kurbanlık keçisini sattıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyadan tanıştıkları kişinin 51 kurbanlık keçisini sattıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Samsun'da besicilik yapan Y.D, sosyal medyadan tanıştığı M.K'nin, kurbanlıklarını daha fazla paraya satacağını söylemesi üzerine 131 keçisini Manavgat'a getirdi.

Çardak Mahallesi'ndeki M.K'nin ahırına koyduğu hayvanlardan 26'sını satmak için Serik Hayvan Pazarı'na götüren Y.D, döndüğünde keçilerinden 51'inin yerinde olmadığını fark etti.

Y.D'nin şikayeti üzerine araştırma yapan jandarma ekipleri, M.K. ve kardeşi M.K'nin keçileri R.U'ya sattıklarını belirledi. Ekipler, R.U'nun da hayvanları aynı gün Ö.B'ye sattığını tespit etti.

Jandarma ekiplerince Ö.B'ye ait Antalya'daki ağılda bulunan keçiler sahibine teslim edildi.

Şüpheli kardeşler ise gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Son dakika: 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla başlayan husumet barışla sonuçlandı Son dakika: 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla başlayan husumet barışla sonuçlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medyadan tanıştıkları kişinin keçilerini satan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 15:57:00. #1.13#
SON DAKİKA: Sosyal medyadan tanıştıkları kişinin keçilerini satan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement