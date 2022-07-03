Sosyal medyadan tanıştıkları kişinin keçilerini satan 2 kişi yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyadan tanıştıkları kişinin 51 kurbanlık keçisini sattıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Samsun'da besicilik yapan Y.D, sosyal medyadan tanıştığı M.K'nin, kurbanlıklarını daha fazla paraya satacağını söylemesi üzerine 131 keçisini Manavgat'a getirdi.
Çardak Mahallesi'ndeki M.K'nin ahırına koyduğu hayvanlardan 26'sını satmak için Serik Hayvan Pazarı'na götüren Y.D, döndüğünde keçilerinden 51'inin yerinde olmadığını fark etti.
Y.D'nin şikayeti üzerine araştırma yapan jandarma ekipleri, M.K. ve kardeşi M.K'nin keçileri R.U'ya sattıklarını belirledi. Ekipler, R.U'nun da hayvanları aynı gün Ö.B'ye sattığını tespit etti.
Jandarma ekiplerince Ö.B'ye ait Antalya'daki ağılda bulunan keçiler sahibine teslim edildi.
Şüpheli kardeşler ise gözaltına alındı.
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