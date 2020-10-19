Sosyal mesafesiz düğüne polis baskını - Son Dakika

Sosyal mesafesiz düğüne polis baskını

19.10.2020 09:46
Sosyal mesafesiz düğüne polis baskını, System.String[]

Arnavutköy'de sosyal mesafesiz yol ortasında yapılan düğüne polis ekipleri baskın yaptı.

Arnavutköy'de sosyal mesafesiz yol ortasında yapılan düğüne polis ekipleri baskın yaptı. Bir anda neye uğradıklarını şaşıran vatandaşlara, kurallara uymadıkları için ceza yağdı. Düğün bir süre sonra dağıldı.

Arnavutköy İlçe Emniyet ekipleri, Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Zeytinlik sokakta dün saat 18.30 sıralarında düğün yapıldığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler düğüne baskın düzenlendi. Bir anda polis ekipelerini karşısında gören düğün sahipleri şoke oldu. Ekipler, sosyal mesafe kurallarının uygulanmadığı düğüne müdahale etti. O esnada orada bulunan ve kurallara uymayan vatandaşlara ceza yağdı. Düğün dağılırken, vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak halay çekmeleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Sosyal mesafesiz düğüne polis baskını
Sosyal mesafesiz düğüne polis baskını

Arnavutköy, Boğazköy, Düğün, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal mesafesiz düğüne polis baskını - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenomenlerin, çocuk işçileri kullaranak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi 5 bölgeye sel uyarısı! Türkiye sağanak yağışa teslim oluyor Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir darbe daha: Kurmay başkanı öldürüldü, alay geri çekildi Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişinin ayakları koptu KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "Mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi         
08:54
Koronavirüs vakalarında düşüş yaşanan Diyarbakır için 'rehavet' uyarısı Koronavirüs vakalarında düşüş yaşanan Diyarbakır için 'rehavet' uyarısı         
08:14
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu         
08:05
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor         
07:32
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı         
17:53
Karı-kocaya baltayla saldıran komşuların görüntüleri kameraya yansıdı Karı-kocaya baltayla saldıran komşuların görüntüleri kameraya yansıdı         
17:25
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti         
13:17
Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor         
13:09
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 09:55:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal mesafesiz düğüne polis baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei