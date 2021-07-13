Buca-Otogar projesinin İzmir trafiğine nefes aldırması hedefleniyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca ile İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında şehir trafiğine girmeden bağlantı sağlayacak tünel ve viyadük projesinde incelemelerde bulundu. Proje tamamlandığında maliyetinin 1 milyar lirayı bulacağını belirten Başkan Tunç Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bu bütçeyi yüklenebilecek güçtedir. Bunun altından kalkacağız ve İzmirliye nefes aldıracağız. Trafik yoğunluğunu büyük ölçüde hafifletecek çok önemli bir adım atmış olacağız" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca ile Bornova arasında açılacak ve şehrin trafiğini rahatlatması beklenen tünel ile viyadük projesinde incelemelerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe'nin de eşlik ettiği Başkan Tunç Soyer, projenin ilerleme süreci hakkında bilgi aldı.

Projenin İzmir'deki trafik sorununun çözümlerinden biri olduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, "Bittiğinde toplamda bugünkü rakamlarla 1 milyar lira civarında bir maliyeti olan dev bir proje. Önemli olan İzmir girişinden, çevreyolundan itibaren Konak'a kadar viyadük ve tünelle beraber kesintisiz bir ulaşım imkanı oluşturmuş olacağız. Şehir içindeki trafik akışını da çok büyük ölçüde rahatlatacak. Bu bölgedeki akışın rahatlaması, kentin diğer bölgelerindeki rahatlamayı tetikleyecek, onun önünü açacak" dedi.

Proje için yoğun bir çaba harcandığını ifade eden Başkan Soyer, "Daha önceden başlamış fakat müteahhitin bırakması nedeniyle yarım kalmış bir projeydi. Şimdi tekrar büyük bir hızla projenin hayata geçmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi çok yoğun bir çaba içinde. Ayaklar, üstteki kirişler, bütün bunlar bin 850 metrelik bölüm 6 ay içinde en geç bitmiş olacak. Ağustos ayının ortalarında tünel ile ilgili ihaleyi yapacağız. Tünelden sonrasındaki bölüm için de aynı şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalara hızlı bir biçimde devam ediyor. Etap etap yürüyecek; ama sonunda çevre yolundan girildiğinde Buca, Konak ve Bornova'yı birbirine bağlayacak yepyeni bir aksı açmış olacağız. Bütçesi çok yüksek olsa da İzmir Büyükşehir Belediyesi bu bütçeyi yüklenebilecek güçtedir. Bunun altından kalkacağız ve İzmirliye nefes aldıracağız. Trafikteki yoğunluğu büyük ölçüde hafifletecek çok önemli bir adım atmış olacağız" diye konuştu.

Sırada tünel ihalesi var

Büyükşehir ayrıca, yarım kalan tünel inşaatının bitirilmesi için de önümüzdeki ay ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. İzmir'in en uzun tüneli Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesinin ikinci etabı kapsamında inşa edilecek. Derin çift tüp tünelin uzunluğu 2,5 kilometre olacak ve 2 gidiş-2 geliş toplam dört şeritli olarak hizmet verecek. Tünelin yüksekliği 7,5 metre, genişliği ise 10,6 metre.

Şehir trafiğine girmeden otogara ulaşılacak

7,4 kilometrelik güzergah üzerindeki tünel ve viyadük projesi ile Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, Ufuk, Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa Caddesi'nden Otogar'a bağlantı sağlanacak. Homeros Bulvarı ve Onat Caddesi üzerinden İzmir'in en uzun tünelini geçen araçlar, şehrin yoğun trafiğine girmeden Otogar ve çevre yoluna ulaşabilecek. Dev yatırım tamamlandığında kent içi trafik rahatlayacak, şehir trafiğine girmeden Buca'daki Homeros Bulvarı, Işıkkent'teki İzmir Otogarı'na bağlanacak. - İZMİR