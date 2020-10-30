Söyleşi sırasında depreme yakalandılar - Son Dakika

Söyleşi sırasında depreme yakalandılar
30.10.2020 18:08
Söke'de gerçekleştirilen söyleşi sırasında depreme yakalanan konuklar Güvenlik kamerasına yansıyan deprem anı Sokaklarda bulunan vatandaşlar Germencik'deki marketin güvenlik kamerasına yansıyan deprem anı görüntüleri Marketteki ürünlerin yere saçılması Kuşadası'ndaki spor salonunun...
Söke'de gerçekleştirilen söyleşi sırasında depreme yakalanan konuklar
Güvenlik kamerasına yansıyan deprem anı
Sokaklarda bulunan vatandaşlar
Germencik'deki marketin güvenlik kamerasına yansıyan deprem anı görüntüleri
Marketteki ürünlerin yere saçılması
Kuşadası'ndaki spor salonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü
İnsanların panikle kaçması AYDIN - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem Aydın'da da hissedildi.
Son Dakika İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi Depreme canlı yayında yakalandılar, korkuya kapılıp besmele çekmeye başladılar İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde Kızılay Kan Merkezi yıkıldı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı Emniyet, deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı paylaşımlar için çalışma başlattı İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı İzmir'de zamana karşı yarış! Kurtarma ekipleri ve vatandaşlar enkazda çalışıyor Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada