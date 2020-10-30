Söyleşi sırasında depreme yakalandılar - Son Dakika

Söke'de gerçekleştirilen söyleşi sırasında depreme yakalanan konuklar

Güvenlik kamerasına yansıyan deprem anı

Sokaklarda bulunan vatandaşlar

Germencik'deki marketin güvenlik kamerasına yansıyan deprem anı görüntüleri

Marketteki ürünlerin yere saçılması

Kuşadası'ndaki spor salonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü

İnsanların panikle kaçması AYDIN - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem Aydın'da da hissedildi.