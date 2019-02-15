Soylu, Kızılay Milli İrade Meydanında Açılan AK Parti Seçim Standını Ziyaret Etti
1 saat önce
- Kızılay Milli İrade Meydanında AK Parti Seçim standı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun standı ziyaret etmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılay Milli İrade Meydanında AK Parti Seçim standını ziyaret etti.
- Kızılay Milli İrade Meydanında AK Parti Seçim standı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun standı ziyaret etmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılay Milli İrade Meydanında AK Parti Seçim standını ziyaret etti. Bakan Soylu burada vatandaşlarla sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:22 Kaynak: AA
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