Son Dakika Haberleri: Sözleşmeli personelin "sağlık mazereti tayini"ne yargıdan onay
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Sözleşmeli personelin "sağlık mazereti tayini"ne yargıdan onay

2 saat önce

Sağlık-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Sekreteri Semih Durmuş, üyeleri olan bir röntgen teknisyeninin, sözleşmeli olarak görev yaptığı Karabük'ten, tedavisinin sürdüğü Konya'ya "sağlık mazeretiyle tayin" talebinin, mahkeme tarafından haklı bulunduğunu belirtti.

Sözleşmeli personelin
Sağlık-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Sekreteri Semih Durmuş, üyeleri olan bir röntgen teknisyeninin, sözleşmeli olarak görev yaptığı Karabük'ten, tedavisinin sürdüğü Konya'ya "sağlık mazeretiyle tayin" talebinin, mahkeme tarafından haklı bulunduğunu belirtti.
Durmuş, sözleşmeli röntgen teknisyeninin sağlık mazereti tayinine ilişkin Yargıtay kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.
Sağlık-Sen üyesi bir röntgen teknisyeninin, sözleşmeli olarak görev yaptığı Karabük'ten, tedavisinin sürdüğü Konya'ya sağlık mazeret tayini talebinin, mahkeme tarafından haklı bulunduğunu belirten Durmuş, "İdare, bu talebi 4+2 sözleşmeli kapsamında görev yaptığı gerekçesiyle reddetti. Bunun üzerine biz de üyemiz adına konuyu avukatlarımız aracılığıyla mahkemeye taşımıştık. Kastamonu İdare Mahkemesi, insani durumu dikkate alıp, sağlık mazeretini haklı bularak idarenin talebini reddetti." ifadelerine yer verdi.
Durmuş, açıklamasında şunları kaydetti:
"Verdiğimiz kararlı mücadeleyle, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan sözleşmelilerin zorunlu hizmet sürelerinin 4+2 yıldan 3+1 yıla düşürülmesini öngören kanunun çıkmasını sağlamıştık. Süre düşmüş de olsa üyemiz, tedavisinin sürdüğü yerde değil de görev yerinde çalışmaya devam edecekti. Bu nedenle mahkemenin kararı önemli bir karardır. Sağlık mazereti, eş durumu gibi önemli konularda mevzuatın bu tayinlere imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir."
Memur Sen, Karabük, Konya, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:02 Kaynak: AA
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