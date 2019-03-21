Sözümüz Gözünüzdür" Etkinliği
1 saat önce
Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesinde, görme engelliler için sesli kitap dinletisi yapılacak.
Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat
Müze Kütüphanesinde, görme engelliler için sesli kitap dinletisi yapılacak.
Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen "Sözümüz Gözünüzdür" etkinliği, 26 Mart'ta saat 14.00'te başlayacak.
Etkinlik kapsamında şair ve yazar Sait Faik Abasıyanık
'ın öyküleri, Gönül Ak ile Eren Yıldız
tarafından seslendirilecek.
Dinletide ayrıca, eserlerin yazıldığı döneme ait enstrümantal müzikler de çalınacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:04 Kaynak: AA
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