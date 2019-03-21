Son Dakika Haberleri: Sözümüz Gözünüzdür" Etkinliği

Sözümüz Gözünüzdür" Etkinliği

1 saat önce

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesinde, görme engelliler için sesli kitap dinletisi yapılacak.

Sözümüz Gözünüzdür
Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesinde, görme engelliler için sesli kitap dinletisi yapılacak.

Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen "Sözümüz Gözünüzdür" etkinliği, 26 Mart'ta saat 14.00'te başlayacak.

Etkinlik kapsamında şair ve yazar Sait Faik Abasıyanık'ın öyküleri, Gönül Ak ile Eren Yıldız tarafından seslendirilecek.

Dinletide ayrıca, eserlerin yazıldığı döneme ait enstrümantal müzikler de çalınacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Edebiyat, Ahmet Hamdi Tanpınar, Güncel
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