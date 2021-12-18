Sözünün kesilmesine kızan Ersan Şen canlı yayında Hülya Hökenek'e patladı: Kendiniz programı yapın - Son Dakika

Türkiye'nin bir numaralı gündemi hiç kuşkusuz ki ekonomi... Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Enine Boyuna' programında da son gelişmeler masaya yatırıldı. Son derece hararetli geçen programa ceza hukukçusu Ersan Şen'in moderatör Hülya Hökenek'e çıkışı damga vurdu.

Sözü kesildiği için kızan Ersan Şen, Hülya Hökenek'e "Sözümü kesiyorsunuz. Konuşmuyorum hadi buyurun. Kendiniz programı yapın. Onun niyeti hakikatlerin üstünü kapatmak siz de ona hizmet ediyorsunuz. Benim konuşma hakkımı engelliyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.