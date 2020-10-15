Spartak Moskova, Chelsea'den Victor Moses'ı kiraladı

Spartak Moskova Kulübü, 29 yaşındaki kanat oyuncusu Moses'ın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Rusya ekibi Spartak Moskova , İngiltere 'nin Chelsea takımından Nijeryalı futbolcu Victor Moses'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

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