Spider-Man'in uzun zamandır beklenen filmi Spider-Man: Far From Home, yarın itibariyle Türkiye 'de binlerce Marvel hayranını sinema salonlarına koşturacak. Marvel evreninin 23. filmi olan Spider-Man: Far From Home'da Endgame sonrası normal hayatına dönüş yapan Peter Parker 'ın gittiği bir okul gezisi sırasında Nick Fury 'nin yapmasını istediği bir görev ve bunu takip eden olaylar ele alınıyor.Peki sosyal medya kullanıcıları film hakkında ne düşünüyor?"Spider-Man 2 sıralaması:1. Spider-Man 22. Spider-Man: Far From Home3. The Amazing Spider-Man 2""#FarFromHome iyiydi ama Spider-Man 2 kadar değil.""Spider-Man Far From Home, sadece en iyi Spider-Man filmini değil aynı zamanda şimdiye kadarki en iyi MCU filmlerinden biri.""Spider-Man Far From Home çok güzel bir filmdi. 10/10 öneriyorum."Spider-Man: Far From Home filmine sosyal medyadan gelen tepkileri sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de yorumlar kısmından film hakkındaki düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.