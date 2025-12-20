Tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci, yeniden adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı. Cebeci ek ifade için bugün adliyeye getirildi.

Ünlü spiker, uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Birkaç gün sonra ifade için adliyeye gelen ünlü spikerin, saçından alınan örnekte Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede uyuşturucu madde tespit edilmişti. Cebeci hakkında tutuklama kararı verilmişti.

EK İFADE İÇİN ADLİYEDE

Tutuklanan Cebeci'ye ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü spiker, ek ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Cebeci ifadesinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

SARAN İÇİN KARAR VERİLDİ

Öte yandan; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamaların yöneltilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifadeye çağırıldı. İfadesi yaklaşık 2 saat süren Saran, kan ve saç örneği için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Saran, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.