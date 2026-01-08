Spiritua: Tiyatroda Yeni Bir Deneyim - Son Dakika
Spiritua: Tiyatroda Yeni Bir Deneyim

08.01.2026 22:35
Arda Aydın'ın 'Spiritua' gösterisi, Şubat'ta İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Arda Aydın'ın yazıp yönettiği "Spiritua" gösterisi, bu ay ve şubatta sanatseverlerle buluşacak.

Alışılagelmiş tiyatro oyununun dışına çıkan çok sesli ve katmanlı gösteri, 24 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cem Karaca Kültür Merkezi'nde, 22 Şubat'ta Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde ve 23 Şubat'ta Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Gösteri, William Shakespeare'in beş büyük tragedyası "Hamlet", "Macbeth", "Othello", "Kral Lear" ve "III. Richard" ile Truva Savaşı'nın destansı anlatımını, Çocuk Genç Sanat Tiyatro'dan (ÇGST) 45 çocuk ve gençle sahneye taşıyor.

Sahnede Shakespeare'in metinlerine Pink Floyd, Chemical Brothers, Fatboy Slim ile Barış Manço'nun müzikleri ve modern dans koreografileri eşlik ediyor.

Yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan filmler de gösteri sırasında sahnede dev ekranda gösteriliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Spiritua: Tiyatroda Yeni Bir Deneyim

