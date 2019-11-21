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SPK haftalık bülteni

6 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret'in pay başına 4,4 liradan halka arzını onayladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Papilon Savunma-Güvenlik

Sistemleri Bilişim Mühendislik

Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi

ve Ticaret'in pay başına 4,4 liradan halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Türk Prysmian Kablo

ve Sistemler'in 75 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret'in 1 milyar lira, Akbank'ın 30 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret'in pay başına 4,4 liradan halka arzını, Ünlü Menkul Değerler AŞ Angora

Varlık Finansmanı Fonunun 15 milyon lira tutarındaki varlığa dayalı menkul kıymet ihracı başvurusunu onayladı.

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Değerler'e ise 38 bin 308 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:38 Kaynak: AA
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