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Son dakika haberi: Balyoz kumpası davasında reddi hakim talebi - Son Dakika

Son dakika haberi: Balyoz kumpası davasında reddi hakim talebi

18.10.2021 15:30

Edinilen son dakika haberine göre Balyoz kumpası davasında reddi hakim talebi Baransu'nun reddi hakim talebi reddedildi 'Balyoz planı' davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin yargılanan Mehmet Baransu, duruşmada reddi hakim talebinde bulundu.

Balyoz kumpası davasında reddi hakim talebi

Baransu'nun reddi hakim talebi reddedildi

İSTANBUL - 'Balyoz planı' davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin yargılanan Mehmet Baransu, duruşmada reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme, reddi hakim talebini reddederek duruşmayı erteledi.

'Balyoz planı' davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin, aralarında tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Baransu, müşteki Suat Aytın, Hüseyin Hançer ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun avukatı, savunmalarının hazır olduğunu ancak adil yargılama olmadığını öne sürerek, savunma yapmayacaklarını belirterek reddi hakim talebinde bulundu.

"Beni buraya siz koymadınız ki siz çıkarasınız"

Avukatının ardından söz alarak reddi hakim talebinde bulunan Mehmet Baransu, "Ben daha önce 'Beni fazladan yatırdınız' dedim, gerekçelerimi belgeleriyle anlattım. Ben 6 buçuk yıldır tutukluyum, niye tutukluyum bunu anlamaya çalışıyorum, yaptığım her şeyin arkasındayım. Hemen hemen 1 sene önce esasa ilişkin belgeler şimdi ne oldu da esasa ilişkin değil diyorsunuz? Beni boş yere 7 yıldır yatırdığınız ortaya çıkmasın diye reddediyorsunuz. O yüzden adil yargılama yok. Bu gerekçeyle reddediyorum sizi. 1 kere yaptım savunma, o da eşimden dolayı. Beni buraya siz koymadınız ki siz çıkarasınız. Allah koydu Allah çıkaracak" ifadelerini kullandı.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, suçunun vasıf ve mahiyeti dolasıyla sanığın tutukluluk halinin devamı talep ederek eksiklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme, tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun tutukluluk halinin devamına ve reddi hakim talebinin reddedilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Mehmet Baransu ile Tuncay Opçin'in 35 yıl ile 75 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un ise 20 yıl ile 52.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, FETÖ tarafından kurgulanan sahte dijital delillerle bazı askerlerin tasfiye edilip, bu örgüte bağlı askerlerin TSK'ya yerleştirildiği, sanıkların da bu amaca hizmet ettikleri anlatıldı.

Önceki celse mütalaa verilmişti

'Balyoz planı' davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davada 2 Haziran günü mütalaa verilmişti. Mütaalada, tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun 'Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme' ve 'Devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin bilgileri açıklama' suçlarından 67,5 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un ise 'Devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin bilgileri açıklama' suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Açıklanan mütalaada, firari sanık Tuncay Opçin'in dosyasının ayrılması da talep edilmişti.

Son dakika haberi: Balyoz kumpası davasında reddi hakim talebi
Son dakika haberi: Balyoz kumpası davasında reddi hakim talebi
Son dakika haberi: Balyoz kumpası davasında reddi hakim talebi
Son dakika haberi: Balyoz kumpası davasında reddi hakim talebi
Son dakika haberi: Balyoz kumpası davasında reddi hakim talebi

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Balyoz kumpası davasında reddi hakim talebi - Son Dakika


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