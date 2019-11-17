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Spor amatör maçta çıkan kavganın görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

SPOR Amatör maçta çıkan kavganın görüntüleri ortaya çıktıRamazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-Denizli'de, Kartalspor- Kıralan Demirspor amatör küme maçının ardından taraftarlar arasında çıkan, futbolcuların da karıştığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

SPOR Amatör maçta çıkan kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-

Denizli'de, Kartalspor- Kıralan Demirspor amatör küme maçının ardından taraftarlar arasında çıkan, futbolcuların da karıştığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

1'inci Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Kartalspor ile Kıralan Demirspor, 26 Ekim'de Şirinköy Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı ev sahibi Kartalspor, 6-0 kazandı. Maç sonrası tribünde, taraftarlar arasında kavga çıktı. Bu sırada soyunma odasına doğru yürüyen Kıralan Demirsporlu futbolculardan bazıları da kavgaya karıştı. Sarı kırmızılı takımın futbolcuları yaklaşık 3 metre boyundaki tel örgüleri tırmanıp, tribünlerin bulunduğu tarafa geçerek kavgaya dahil oldu. Bir futbolcu da tellerin arkasından tekme atarak karşısındaki taraftara vurmaya çalıştı. Çevik Kuvvet polisi araya girerek, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Polis, futbolcuları ve taraftarları ayırdı. Tartışma ve küfürleşmenin sürmesi üzerine takım yöneticileri ve antrenörler de araya girdi.

Yaralananın olmadığı kavga, bir kişi tarafından cep telefonunun kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kartalspor Yöneticisi Yılmaz Çalış, çıkan olaylar nedeniyle Kıralan Demirsporlu futbolculardan şikayetçi olduklarını açıkladı.

Spor amatör maçta çıkan kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kartalspor, Denizli, Kıralan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:37 Kaynak: DHA
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Denizli'de amatör maçta çıkan kavgaya futbolcular da karıştı
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